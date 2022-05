Série de Pedro Cardoso na HBO tem confusão e acusações de abuso

Apoie o 247

247 - Intitulada de Área de Serviço, a série criada por Pedro Cardoso e Graziella Moretto para a HBO está dando o que falar nos bastidores. O clima está conturbado, e um grupo teria enviado uma carta aberta ao departamento de criação pedindo demissão. A reportagem é do portal Na Telinha.

O texto fala em "situações de abuso no set que foram se intensificando por semanas". Mesmo após pedidos de ajuda, a situação ainda não teria sido resolvida, ficando insustentável.A série é uma comédia entre diferenças entre classes sociais. O protagonista é Jacinto, brasileiro criado em Portugal, que volta ao país e passa a ficar hospedado na mansão de uma tia. Com isso, convive com os empregados e vive situações que jamais pensou em viver.

Essa é a volta de Pedro Cardoso às telinhas, desde que saiu de A Grande Família (2001-2014).

Na Globo, Pedro Cardoso ficou por 33 anos. Após sair da emissora, chegou a dizer na Rádio Jovem Pan que o canal o desprezou. "Eu achava que a TV Globo depois de A Grande Família, com a repercussão imensa que meu trabalho tinha tido, me ofereceria um horário para eu desenvolver um projeto meu autoral. Eles não tiveram nenhum interesse e tiveram o mais absoluto desprezo pela minha história lá dentro. Tanto que o nosso contrato durou mais um ano e pouco e acabou", disse.

