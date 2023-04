Série de sucesso na Netflix, "A Diplomata" traz crítica a Jair Bolsonaro; entenda

Apoie o 247

247 - Top 10 entre as mais populares da Netflix, a série Uma popular série "A Diplomata", tem conquistado uma legião de fãs e, ao mesmo tempo, provocado discussões acaloradas. Entre os elementos que chamam a atenção na trama, destacam-se as alfinetadas e diálogos inspirados no cenário geopolítico atual. Entre elas, uma menção a Jair Messias Bolsonaro, no final do 3º episódio, diz reportagem do Metrópoles.

Em uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, “a protagonista Kate Wyler cita ‘aquele brasileiro presunçoso’ que teria reavido rumores sobre a incontinência urinária do mandatário americano ao perguntá-lo repetidamente se ele gostaria de ir ao banheiro durante uma reunião do G20”, destaca reportagem.

Embora não cite diretamente Jair Bolsonaro, a reportagem destaca que o então presidente encontrou Biden na reunião do G20 em 2021. Depois, à imprensa, disse que Biden agiu como se ele não existisse, e que este foi o tratamento com todo mundo. “Não sei se é da idade”, disse Bolsonaro na época.

