Sheherazade faz autocrítica e agora diz: Lava Jato perseguiu Lula para tirá-lo das eleições

“O Ministério Público e a Justiça usaram do seu poder persecutório para tirar o candidato que, segundo as pesquisas, ganharia a eleição”, declarou a jornalista Rachel Sheherazade edit

247 - A jornalista Rachel Sheherazade, apresentadora do SBT, que anteriormente foi umas das principais vozes da direita brasileira, declarou em uma live nesta segunda-feira (24) que “o Ministério Público e a Justiça usaram do seu poder persecutório para tirar o candidato que, segundo as pesquisas, ganharia a eleição”, referindo-se à sentença que condenou o ex-presidente Lula, no âmbito da operação Lava Jato, que impediu sua participação no pleito eleitoral de 2018.

Ela ainda afirma que não “está julgando se Lula cometeu ou não crimes, pois não conhece o processo”.

Veja:





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.