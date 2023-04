Sikêra Jr. leva calote da RedeTV! e guerra se acirra

Apoie o 247

247 - A RedeTV! deverá ser acionada na Justiça por Sikêra Jr. nos próximos dias para ser obrigada a pagar uma multa contratual de R$ 17 milhões pelo fim do acordo de produção do programa Alerta Nacional. Uma conversa entre as partes que aconteceria na segunda (10) não ocorreu porque os advogados da emissora não cumpriram o compromisso, o que irritou o jurídico do apresentador.

O documento está em fase de preparação, informa reportagem do portal Notícias da TV. "A notificação extrajudicial já foi um sinal claro de que eles não queriam continuar com Sikêra, mas a falta da reunião também foi. Neste momento, estou tomando as medidas cabíveis", disse ele.

