Sikêra Jr. sofre mais uma derrota na justiça e ainda leva sermão de juíza

Após ataque homofóbico do bolsonarista, a juíza Sheilla Jordana de Sales deu uma "lição" no apresentador e o acusou de não defender plenamente a liberdade de expressão

247 - A 1ª Vara Cível do Amazonas negou pedido do apresentador Sikêra Jr., da RedeTV!, contra o grupo Sleeping Giants Brasil. O âncora do Alerta Nacional queria punição e pagamento de indenização por danos morais e materiais dos responsáveis pelo projeto, que encabeçaram uma campanha para desmonetizar o apresentador --Sikêra perdeu dezenas de patrocinadores e anunciantes devido a frases homofóbicas. A informação é do portal Notícias da TV.

O caso ainda cabe recurso em segunda instância. Na decisão, a juíza Sheilla Jordana de Sales argumentou que existe legalidade na ação do Sleeping Giants de questionar as marcas parceiras do programa após a conduta preconceituosa de Sikêra. Além disso, a juíza deu uma "lição" no apresentador e o acusou de não defender plenamente a liberdade de expressão.

Em 23 de junho deste ano, Sikêra Jr. disse em seu programa na RedeTV! que gays eram uma "raça desgaçada". Dias depois, o Sleeping Giants Brasil, projeto formado pelo casal Mayara Stelle e Leonardo de Carvalho Leal, começou uma campanha para desmonetizar o apresentador na TV e em suas plataformas digitais.

