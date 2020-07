Silas Malafaia quer que novo ministro da Educação demita ‘integrantes do PT’ que estejam no MEC

A expectativas dos seguidores de Silas Malafaia e do próprio com relação ao novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, não tem a ver com questões centrais da educação, como calendário escolar e Enem. Para Malafaia e fiéis, o que importa é demitir ‘integrantes do PT’ edit

247 - O pastor Silas Malafaia e seus seguidores guardam grandes expectativas com relação à gestão do novo nomeado para o Ministério da Educação, o pastor Milton Ribeiro. O perfil ‘Gente de mal’, do Twitter, enunciou: “Quais são as expectativas dos evangélicos em relação ao novo ministro da Educação? A aprovação do novo Fundeb? O Enem? O calendário escolar? Não. Segundo o pastor Silas Malafaia informou à CNN, o mais importante é que Milton Ribeiro demita “integrantes do PT” que estejam no MEC.”

