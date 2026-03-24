Silvia Abravanel se filia ao PSD e disputará vaga na Câmara

247 - A apresentadora Silvia Abravanel, filha do fundador do SBT Silvio Santos, vai oficializar sua entrada na política partidária nesta terça-feira ao se filiar ao Partido Social Democrático (PSD). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A cerimônia está marcada para as 15h, na sede da legenda no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

A filiação marca o início da trajetória eleitoral da apresentadora, que pretende disputar uma vaga como deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano. Segundo a reportagem, a assessoria de Silvia não detalhou se ela deixará outras atividades profissionais para se dedicar à pré-campanha.

Com mais de duas décadas de carreira na televisão, Silvia atualmente comanda o programa Sábado Animado, exibido pela emissora fundada por seu pai. A possível transição para a política ocorre em meio a movimentações mais amplas dentro do PSD, que busca fortalecer seus quadros para o pleito nacional. Segundo o PSD, ela também assumiu neste ano a presidência da Associação de Combate à Obesidade (ABCO), onde desenvolve o programa de emagrecimento “Siga Leve”.

Silvia Abravanel é uma das seis filhas de Silvio Santos, um dos maiores nomes da comunicação no Brasil, que morreu em 2024, aos 93 anos. Ela é fruto do relacionamento do empresário com Maria Aparecida Vieira, conhecida como Cidinha.