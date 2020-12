Silvia Abravanel volta ao comando do Bom Dia & Cia, no SBT/Alterosa

Filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel voltou ao comando do Bom dia & cia, no SBT/Alterosa. Ela estava afastada por causa de questões relacionadas à Covid-19 edit

247 - Filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel voltou ao comando do Bom dia & cia, no SBT/Alterosa, após ficar oito meses longe do estúdio por causa de questões relacionadas à pandemia do coronavírus.

"Bom dia, bom dia, bom dia! Que delícia estar de volta aqui pra entrar na sua casa, pra gente brincar muito e se divertir. A nossa equipe aqui incrível, todo mundo de volta, graças a Deus. O telefone continua o mesmo, então já vai ligando pra poder ganhar muitos prêmios nessa roleta. Tudo igualzinho como estava há oito meses", disse.

No Instagram, Silvia também comemorou o retorno da atração e a interação com as crianças. "É com um abraço de muita gratidão e carinho que encerro esse dia abençoado por Deus, de muitas maravilhosas emoções. Obrigada a todos que nos receberam com muito amor em seus lares, às famílias brasileiras. Obrigada, equipe", complementou.

A atração vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h30.

