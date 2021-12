Silvio Santos busca comprador para o SBT e pede R$ 1 bilhão pela emissora

Apoie o 247

247 - O empresário Silvio Santos teria autorizado seus representantes a buscarem novo dono para o SBT. A informação é do site Notícias da TV, que afirma ainda que representantes do comunicador estiveram com executivos de um conglomerado de mídia do país.

No entanto, segundo fonte do site, o conglomerado não demonstrou interesse. “O Silvio quer R$ 1 bilhão para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio”, disse a fointe.

“O problema não é o preço. A dificuldade é mostrar que R$ 1 bilhão vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro”, revelou um ex-presidente de uma emissora.

