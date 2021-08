Silvio Santos é internado em UTI de São Paulo com Covid

Dono da SBT, aos 90 anos, teria sido diagnosticado com a doença na triagem do Hospital Israelita Albert Einstein edit

Metrópoles - O apresentador Silvio Santos estaria internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19 do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o Dono do Baú, que tem 90 anos, teria dado entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha Patrícia Abravanel nesta sexta-feira (13/8).

Ele teria sido diagnosticado com Covid-19 durante triagem no pronto atendimento.

Suspeita

Nessa quinta-feira (12/8), o apresentador deu entrada no mesmo hospital com suspeita da Covid-19. Segundo o Metrópoles apurou, o comunicador estava com moleza no corpo e outros sintomas característicos da doença. Ele realizou exames para confirmar ou negar o diagnóstico.

