Silvio Santos está oficialmente aposentado do SBT, diz site

De acordo com o TV Pop, um documento enviado para agências de publicidade confirma Patrícia Abravanel como substituta oficial do pai edit

Apoie o 247

ICL

247 - Seria o fim de Silvio Santos nos estúdios do SBT? De acordo com os jornalistas Gabriel de Oliveira e Jorge Cardoso, do site TV Pop, a proposta comercial enviada para agências de publicidade diz que Silvio Santos não volta mais para as noites de domingo e será substituído definitivamente por sua filha, Patrícia Abravanel.

No plano comercial, ainda segundo o site, a única aparição de Silvio Santos é em uma foto tirada há um ano, incluída no documento com a frase “um programa que supera o tempo e acompanha gerações”. Em outro trecho, o SBT aponta que a atração é “a melhor opção das noites de domingo”.

“Comunicativa e bem humorada, Patricia Abravanel assume a atração, mantendo a tradição do programa”, diz um trecho do plano comercial, assumindo que Patrícia Abravanel assume, de vez, o lugar do pai na atração dominical.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.