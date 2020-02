Silvio Santos não aceita pedido de demissão e dá férias para filha Silvia Abravanel

Revista Fórum - O apresentador Silvio Santos, dono do SBT, se negou a aceitar o pedido de demissão da filha Silvia Abravanel na noite da última quinta-feira (21). Silvia decidiu deixar o comando do programa Bom Dia & Cia após levar uma enxurrada de críticas por humilhar funcionários do SBT ao vivo.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a direção do SBT deu uma semana de folga para a filha do dono do Baú descansar após a repercussão do caso e evitou aceitar a demissão.

