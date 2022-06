Silvio Santos perde as calças durante programa no SBT (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Silvio Santos passou por uma gafe daquelas em seu programa exibido no último domingo (19/6). Enquanto brincava com a plateia, o dono do SBT simplesmente perdeu as calças! Ele só percebeu quando a roupa já havia quase exposto suas pernas e sua cueca, mas rapidamente as vestiu de volta.

“Ai, caíram as calças. Espera aí. Espera aí! Caiu, caiu, fazer o quê”, disse Silvio Santos, gerando espanto e muitas gargalhadas de suas “colegas de trabalho”, como costuma chamar as moças do auditório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE