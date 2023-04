Sindicato dos Jornalistas prepara ação contra a Globo por demissões em massa

Apoie o 247

247 - A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e sindicatos da categoria de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, prepara uma ação contra a Globo pela demissão de mais de 50 jornalistas da emissora nesta semana. Jornalistas pediram uma reunião emergencial com a empresa para falar dos cortes que ocorreram pelo Brasil.

"Não basta realizarmos as notas de repúdio contra as demissões", declarou Thiago Tanji, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em uma nota publicada no portal oficial da Fenaj. "Iremos nos organizar com a categoria para resistir coletivamente às demissões e garantir dignidade a todas e todos os profissionais da Globo", acrescentou.

A organização pretende combater o "desmonte da profissão" e acusou a Globo de etarismo (preconceito contra pessoas mais velhas por causa da idade). "Fica evidente também a posição etarista da empresa, com a demissão sumária de profissionais com décadas de experiência", disse.

