Sites de Allan dos Santos são retirados do ar

Apoie o 247

ICL

247 - Dois sites ligados ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos e hospedados na plataforma Wix deixaram de funcionar nesta terça-feira (12), após o movimento Sleeping ​Giants Brasil (SGBR) enviar uma notificação extrajudicial à empresa. O SGBR é uma organização de ativistas digitais para combater discursos de ódio e desinformação na internet. As informações foram publicadas nesta terça-feira (12) pela coluna de Mônica Bergamo.

O blogueiro bolsonarista está foragido nos Estados Unidos. Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, que apura um esquema de financiamento e divulgação de fake news.

De acordo com o movimento, a suspensão do funcionamento dos sites deve servir "de lição para outras plataformas que continuam hospedando conteúdos com ataques às instituições e à higidez do processo eleitoral". "Não ficaremos parados assistindo que os ataques às instituições e às eleições continuem sendo atividades lucrativas", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de saber da notificação, a empresa afirmou que não havia identificado ilegalidades no uso dos sites. "Não conseguimos encontrar nenhum apelo à violência ou a qualquer atividade ilegal. Observe que baseamos nossa decisão no conteúdo real apresentado no site", disse na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE