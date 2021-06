Sites de veículos de comunicação saem temporariamente do ar em todo o mundo

Sites como o Financial Times, o Guardian, o New York Times e a Bloomberg News, além das plataformas Reddit e Twitch, enfrentaram interrupções. O motivo seria uma falha no provedor de serviços de computação em nuvem dos EUA Fastly edit

Reuters - Várias interrupções atingiram sites de mídia social, governo e notícias em todo o mundo na manhã de terça-feira, com alguns relatórios apontando para uma falha no provedor de serviços de computação em nuvem dos EUA Fastly.

A Reuters não conseguiu confirmar imediatamente o problema que afeta os sites.

Fastly disse que estava investigando "o impacto potencial no desempenho de nossos serviços CDN", de acordo com seu site.

A maioria das áreas de cobertura de Fastly enfrentavam "Desempenho Degradado", mostrou o site.

Separadamente, o site de varejo da Amazon.com Inc (AMZN.O) também parecia estar fora do ar. A Amazon não estava imediatamente disponível para comentar.

Quase 21.000 usuários do Reddit relataram problemas com a plataforma de mídia social, enquanto mais de 2.000 usuários relataram problemas com a Amazon, de acordo com o site de monitoramento de interrupções Downdetector.com.

O Twitch da Amazon também estava passando por uma interrupção, de acordo com o site da Downdetector.

Sites operados por veículos de notícias como o Financial Times, o Guardian, o New York Times e a Bloomberg News também enfrentaram interrupções.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.