Sleeping Giants já tirou R$ 440 mil de sites e blogueiros de fake news em um mês

Revista Fórum - O movimento Sleeping Giants Brasil, que consiste em fazer empresas desativarem anúncios automáticos reproduzidos em sites que disseminam notícias falsas e discurso de ódio, publicou uma balanço em suas redes sociais na terça-fera (23) detalhando o montante financeiro que conseguiu retirar durante os meses de maio e junho.

Segundo dados divulgado pelo grupo, as ações mobilizadas contra os sites Jornal da Cidade Online, Conexão Política e contra os blogueiros Sara Winter e Bernardo Kuster – alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal – somaram R$ 447.612.

Assim como o original, dos EUA, o movimento busca alertar as empresas de que a publicidade de seus produtos aparecem, de forma automática, em sites de extrema direita e/ou de fake news. Criado em 18 de maio, o perfil do grupo já possui 357 mil seguidores e mobilizou dezenas de marcas – incluindo órgãos públicos.

