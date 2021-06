Sleeping Giants lança campanha para desmonetizar programa de Sikêra Jr., que chamou homossexuais de "raça desgraçada" (vídeo)

247 - No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Sleeping Giants Brasil lançou a campanha #DesmonetizaSikera nas redes sociais. O objetivo é fazer com que empresas deixem de patrocinar o programa do apresentador Sikêra Jr., na RedeTV!.

Nas últimas semanas, o apresentador de 'Alerta Nacional' deu diversas declarações homofóbicas. Ele já chamou homossexuais de "raça desgraçada" e "nojentos".

Entre os patrocinadores do programa estão a Caixa Econômica, a rede de farmácias UltraFarma e a construtora MRV. O apresentador também é financiado pelo governo federal. Ele admitiu ter recebido R$ 120 mil em cachê do governo Bolsonaro em campanhas publicitárias.

Confira o vídeo da campanha abaixo:

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.