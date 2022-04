Sob aplausos, Fátima Bernardes rebate ataque de Eduardo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - No Encontro desta segunda-feira (4), Fátima Bernardes repudiou o ataque do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) contra Miriam Leitão, ocorrido no último domingo (3). "O nome da nossa colega aparece aqui por conta de uma postagem lamentável do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, que debochou da tortura que ela sofreu durante a Ditadura [Militar], quando estava grávida", explicou a apresentadora. As informações são do portal Notícias da TV.

"A declaração do deputado causou declarações de repúdio no congresso. Miriam, eu queria que você recebesse o nosso apoio, nossa solidariedade, o nosso reconhecimento pelo trabalho que você faz para a garantia da democracia no nosso país. Importantíssimo", disse Fátima.

Na sequência, ela evidenciou seu repúdio ao não rebater diretamente o filho do presidente e foi aplaudida pela plateia: "Quanto ao deputado, eu prefiro nem falar, não tenho o que comentar diante disso".

A apresentadora repercutiu o discurso de ódio do parlamentar, que compartilhou uma postagem de Miriam na qual ela divulgava sua coluna no jornal O Globo. A jornalista escreveu: "Qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Coluna de domingo".

