Sobrinho de Silas Malafaia se casará com cantor: “nenhum parente meu vai comparecer’

247 - O modelo Rodrigo Malafaia se carará com o ex-The Voice Brasil Leandro Bueno na próxima sexta-feira (4) sem a presença de seus familiares. O influenciador, que é sobrinho do pastor Silas Malafaia, contou que a família condena o enlace gay.

"Nenhum parente meu vai comparecer. E quando convidei meu pai, ele pediu pra eu não fazer isso com ele. Meu irmão recusou ser padrinho também. Mas isso foi há dois anos. Hoje em dia, eu nem convidaria. Eles não fazem parte da minha vida. Apesar de não sermos brigados. Minha mamãe que faleceu vai estar comigo. Ela sim que importa", declarou, segundo reportagem do portal Na Telinha.

Rodrigo destacou que a lista de convidados só conta com pessoas queridas pelos noivos e que não convidou ninguém por obrigação ou para não ficar chato. "A mãe do Le entrará com ele e minha melhor amiga comigo. A ex namorada fake, que namorei minha adolescência toda de mentira para agradar a parentada evangélica. Uma das pessoas mais importantes na minha vida, Bruna Fassolini", contou.

