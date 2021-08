Soldados americanos que cometeram violência no aeroporto de Cabul são "heróis”?

Rádio Internacional da China - Na noite de 26 de agosto, horário local, duas explosões consecutivas ocorreram perto do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, deixando centenas de mortos e feridos. Um dos feridos em uma das explosões revelou um fato chocante: os militares dos EUA, que estavam sendo evacuados às pressas do Afeganistão, mataram arbitrariamente pessoas inocentes no aeroporto de Cabul! Os inocentes afegãos foram mortos não por terroristas, mas por soldados americanos que supostamente vieram ao Afeganistão para salvá-los.

Como algumas testemunhas disseram a repórteres do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) no domingo (29), os militares dos EUA abriram fogo contra civis e bloquearam as estradas perto do aeroporto de Cabul após explosões. Muitas pessoas foram mortas por não receber oportunamente tratamento médico. A BBC também confirmou em suas reportagens que muitas vítimas foram mortas não pela explosão, mas pelos disparos de soldados americanos.

No entanto, em seu discurso após as explosões, o presidente dos EUA, Joe Biden, elogiou os soldados americanos mortos como “heróis” e anunciou “medidas retaliatórias”, sem dizer uma palavra sobre os afegãos que foram mortos. Vários meios de imprensa estadunidenses também divulgaram vigorosamente as trágicas histórias dos 13 soldados americanos mortos, mas ignoraram deliberadamente os civis afegãos que morreram nas explosões.

O fato é que os soldados dos EUA entraram no Afeganistão como "invasores" e o caos atual no Afeganistão foi causado somente pelos EUA. Em vista do tremendo trauma da guerra, por que os políticos e a mídia norte-americanos só veem seus próprios soldados e não as vidas de muitos afegãos? Onde estão os direitos humanos que os políticos e a mídia norte-americanos promovem diariamente? Será que apenas as vidas dos americanos valem a pena? Devem os soldados americanos que mataram inocentes arbitrariamente no aeroporto de Cabul ser glorificados como os "heróis" dos Estados Unidos?

As estatísticas mostram que mais de 100 mil civis afegãos morreram em operações militares dos EUA e cerca de 11 milhões de pessoas tornaram-se refugiadas nos últimos 20 anos. Até hoje, os Estados Unidos ainda continuam a cometer danos a civis inocentes no Afeganistão.

Por mais que os EUA queiram encobrir a "guerra de agressão" e os "heróis de guerra", não podem esconder o fato de causaram uma trágica catástrofe humanitária no Afeganistão. Mais uma vez, isso expôs totalmente o padrão duplo que os Estados Unidos há muito perseguem na área de direitos humanos. Os chamados "defensores dos direitos humanos" são, na verdade, os maiores violadores dos direitos humanos.

