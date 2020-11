Solnik: o maior vencedor do segundo turno foi o João Doria

247 - O jornalista Alex Solnik, colunista do Brasil 247 e da TV 247, avaliou, em participação no Bom Dia 247, que o governador paulista João Doria, do PSDB, se tornou o grande vitorioso das eleições municipais em 2022, após a vitória de Bruno Covas, em São Paulo. “Ele saiu com total condição de unir DEM e MDB em torno da sua candidatura”, diz ele. “Há uma possibilidade concreta de que a disputa presidencial em 2022 se dê entre a extrema-direita, de Bolsonaro, e a centro-direita”. Ele também afirma que o recado do eleitor é a demanda por mais moderação.

