Sonia Abrão ataca Maisa Silva: "chata e antipática"

247 - Sonia Abrão atacou Maisa Silva ao opinar sobre o novo projeto de reestruturação do Vídeo Show, da Globo. Segundo a comunicadora, a ideia de colocar Maisa Silva para ocupar a bancada do programa seria ruim. "Eu acho a Maisa chata e antipática. Não consigo entender tudo isso que fazem em volta dela. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito", afirmou ela, de acordo com o portal Notícias da TV.

A Globo cogitou o nome de Maisa como uma possibilidade para o programa, mas também considerou Sabrina Sato, Ana Clara Lima e Paulo Vieira para a posição. Sonia pareceu reprovar apenas o nome da atriz do SBT, que foi descoberta por Raul Gil em 2005. "Se eu tiver enganada [sobre Maisa], mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito", continuou Sonia.

