STF nega pedido de entrevista da revista Veja com Adélio Bispo

247 - Por 3 votos a 1, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso da Editora Abril e manteve a proibição da entrevista da revista Veja com Adélio Bispo, preso por dar uma facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial, de 2018. A informação é do site JOTA

O STF manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), impedindo a entrevista.

A revista pedia a suspensão de decisão, argumentando que se tratava de direito de escolha e liberdade de expressão de pessoas com deficiências mentais, que é o caso de Adélio.

Para o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, negou o pedido e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. O ministro Celso de Mello estava ausente.

O ministro Edson Fachin abriu a divergência. Ele defende que ao não autorizar a entrevista a corte contrariou o entendimento do STF sobre a Lei de Imprensa.

