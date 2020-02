STJ condena Ratinho a indenizar família em R$ 150 mil

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso aprsentado pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e manteve a decisão que o condenou a indenizar uma família em R$ 150 mil por danos morais.

Segundo informaçoes do UOL, uma equipe de reportagem do "Programa do Ratinho" entrou sem autorização na residência de família, por volta das 22h, com o objetivo de confrontar o pai da família sobre a venda de uma rifa. Na casa, a equipe encontrou a filha do casal, de 14 anos, o namorado dela e uma criança de dois anos.

"No presente caso, o valor de R$ 150 mil arbitrado pelo julgado estadual mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a intervenção desta Corte Superior", anotou a relatora do caso, ministra Isabel Gallotti. Ainda caeb recurso.