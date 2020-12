Suplicy diz que apoio a Boulos aparentemente fez Estadão demitir Monica de Bolle

A demissão foi dois dias após artigo criticando o ministro da Economia, Paulo Guedes, que elaborou uma lista com “detratores” do governo, mas para Eduardo Suplicy a demissão pode ter sido pelo apoio ao ex-candidato a prefeito Guilherme Boulos, quando o jornal declarou apoio a Bruno Covas edit

247 - A economista Monica de Bolle, que foi demitida do Estado de S. Paulo nesta sexta-feira, 4, “sem explicações”. A demissão foi dois dias após artigo criticando o ministro da Economia, Paulo Guedes, que elaborou uma lista com “detratores” do governo.

Para o vereador petista Eduardo Suplicy, porém, a demissão pode ter sido pelo apoio da colunista ao ex-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), quando o jornal declarou apoio a Bruno Covas (PSDB).

Eu também o apoiei. Ou porque escreveu sobre “Os Detratores de Guedes”. Eu continuo tentando persuadir o Ministro da Economia que a Renda Básica de Cidadania, Universal, Incondicional, já aprovada como lei, é apoiada pelos mais importantes laureados pelo Prêmio Nobel como December 5, 2020

