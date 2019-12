Supostos integralistas reivindicam ataque terrorista ao Porta dos Fundos

Três homens encapuzados e com vozes distorcidas que se dizem integralistas afirmam que o Porta dos Fundos é um grupo marxista e que tem como objetivo "destruir nosso povo, nossa crença, nosso patrimônio imaterial"; assista edit

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que um grupo integralista reivindica a autoria do ataque com coquetéis molotov contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos nessa terça-feira (24).

O vídeo mostra três homens encapuzados que dizem ser do “Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira”. Com voz distorcida, um deles lê um manifesto em que acusam o Porta dos Fundos de “destruir nosso povo, nossa crença, nosso patrimônio imaterial com o intuito de nos enfraquecer, nos dividir e nos jogando uns contra os outros e espoliar nossas riquezas”.

“A Justiça burguesa, covarde e corrupta, vendida para o grande capital, luta contra o povo, mas quando a Revolução Integralista vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário. Nós integralistas não renegaremos nosso papel histórico e nos incumbiremos de ser a Espada de Deus. A revolução é do espírito, o Brasil é cristão e jamais deixará de ser”, afirmam.

Assista ao vídeo: