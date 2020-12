Surto de Covid-19 na Globo atinge mais um narrador e programa é cancelado

O narrador Eduardo Moreno testou positivo para o novo coronavírus. O canal SporTV decidiu não veicular, por tempo indeterminado, a edição do meio-dia do "Sportv News", apresentada por Janaína Xavier edit

247 - A Globo vive um aumento de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (3), mais um narrador testou positivo na emissora: Eduardo Moreno.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do UOL, o canal SporTV não vai veicular, por tempo indeterminado, a edição do meio-dia do "Sportv News", apresentada por Janaína Xavier. A primeira edição do jornal, que vai ao ar às 8h45, já havia sido derrubada da grade na semana passada. Além disso,

Outros dois profissionais já haviam testado positivo: os repórteres André Hernan e José Renato Ambrósio. Segundo o UOL, somando nomes que atuam fora do ar, o departamento acumula um total de 83 casos desde o início da pandemia.

O maior número de casos está no Rio de Janeiro, com 64 casos. São 15 em São Paulo, dois em Recife e Belo Horizonte e um em Brasília.

O conhecimento liberta. Saiba mais