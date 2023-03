"Suspensão da viagem à China traz prejuízo enorme às relações bilaterais", diz José Reinaldo Carvalho

Apoie o 247

247 - Editor de Internacional do Brasil 247, o jornalista José Reinaldo Carvalho afirmou que o adiamento da viagem do presidente Lula à China "traz prejuízo enorme às relações bilaterais" entre Brasil e o país asiático.

De pronto, ele rebateu as "ilações" de que Lula "teria cedido a alguma pressão que tenha havido da superpotência estadunidense para cancelar ou suspender a viagem a China". "Que o imperialismo estadunidense se opõe a uma maior aproximação do Brasil e da China eu não tenho dúvida, mas tenho certeza que o governo brasileiro não iria ceder a esse tipo de ingerências e pressões", afirmou à TV 247 nesta segunda-feira (27).

Na sequência, o jornalista reconheceu que o atraso da ida do mandatário brasileiro à China prejudica as relações entre as duas nações. "É óbvio que o resultado da suspensão da viagem é um prejuízo enorme para as relações bilaterais, porque essas relações iriam dar um grande salto. Então isso prejudica, atrasa a assinatura de uma série de contratos, deixa de criar um fato estupendo na geopolítica e para a vida nacional".

O governo brasileiro anunciou no sábado (25) que o presidente Lula cancelou sua viagem à China após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e infecção viral causada pela influenza A.

