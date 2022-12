Suspensão de jornalistas no Twitter por Elon Musk atrai reação global

As suspensões resultaram de um desentendimento sobre uma conta no Twitter chamada ElonJet, que rastreou o avião particular de Musk usando informações disponíveis publicamente edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A suspensão sem precedentes de pelo menos cinco jornalistas pelo Twitter devido a alegações de que eles revelaram a localização em tempo real do proprietário Elon Musk provocou uma rápida reação de autoridades do governo, grupos de defesa e organizações jornalísticas em todo o mundo nesta sexta-feira.

Funcionários da França, Alemanha, Grã-Bretanha e União Europeia condenaram as suspensões, com alguns dizendo que a plataforma estava colocando em risco a liberdade de imprensa.

O episódio, que um conhecido pesquisador de segurança rotulou de "Massacre da noite de quinta-feira", está sendo considerado pelos críticos como uma nova evidência do bilionário, que se considera um "absolutista da liberdade de expressão", eliminando a fala e os usuários de quem ele pessoalmente não gosta.

As ações da Tesla (TSLA.O) , uma montadora de carros elétricos liderada por Musk, caíram 4,7% na sexta-feira e registraram sua pior perda semanal desde março de 2020, com os investidores cada vez mais preocupados com sua distração e com a desaceleração da economia global.

Roland Lescure, o ministro francês da indústria, twittou na sexta-feira que, após a suspensão de jornalistas por Musk, ele suspenderia sua própria atividade no Twitter.

Melissa Fleming, chefe de comunicações das Nações Unidas, twittou que estava "profundamente perturbada" com as suspensões e que "a liberdade de mídia não é um brinquedo".

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha alertou o Twitter de que o ministério tinha problemas com medidas que ameaçavam a liberdade de imprensa .

As suspensões resultaram de um desentendimento sobre uma conta no Twitter chamada ElonJet, que rastreou o avião particular de Musk usando informações disponíveis publicamente.

Na quarta-feira, o Twitter suspendeu a conta e outras que rastreavam jatos particulares, apesar do tweet anterior de Musk dizendo que não suspenderia o ElonJet em nome da liberdade de expressão.

Pouco depois, o Twitter mudou sua política de privacidade para proibir o compartilhamento de "informações de localização ao vivo".

Então, na noite de quinta-feira, vários jornalistas , inclusive do New York Times, CNN e Washington Post, foram suspensos do Twitter sem aviso prévio.

Em um e-mail à Reuters durante a noite, a chefe de confiança e segurança do Twitter, Ella Irwin, disse que a equipe revisou manualmente "toda e qualquer conta" que violou a nova política de privacidade postando links diretos para a conta ElonJet.

“Entendo que o foco parece estar principalmente nas contas de jornalistas, mas aplicamos a política igualmente a contas de jornalistas e não-jornalistas hoje”, disse Irwin no e-mail.

A Society for Advancing Business Editing and Writing disse em um comunicado na sexta-feira que as ações do Twitter "violam o espírito da Primeira Emenda e o princípio de que as plataformas de mídia social permitirão a distribuição não filtrada de informações que já estão em praça pública".

Musk acusou os jornalistas de postar sua localização em tempo real, que são “basicamente as coordenadas do assassinato” de sua família.

O bilionário apareceu brevemente em um chat de áudio do Twitter Spaces hospedado por jornalistas, que rapidamente se transformou em uma discussão controversa sobre se os repórteres suspensos realmente expuseram a localização em tempo real de Musk em violação à política.

"Se você doxar, será suspenso. Fim da história", disse Musk repetidamente em resposta a perguntas. "Dox" é um termo para publicar informações privadas sobre alguém, geralmente com intenção maliciosa.

Drew Harwell, do Washington Post, um dos jornalistas que havia sido suspenso, mas mesmo assim conseguiu participar do bate-papo de áudio, rebateu a ideia de que havia exposto Musk ou a localização exata de sua família postando um link para o ElonJet.

Logo depois, a repórter do BuzzFeed Katie Notopoulos, que apresentou o bate-papo do Spaces, twittou que a sessão de áudio foi interrompida abruptamente e a gravação não estava disponível.

Em um tweet explicando o que aconteceu, Musk disse: "Estamos consertando um bug do legado. Deveremos trabalhar amanhã."

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.