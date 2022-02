Tabata Amaral pede desculpas por foto com Monark após declarações nazistas

Apoie o 247

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) pediu desculpas por tirar uma foto ao final da participação no Flow Podcast. A parlamentar era uma das convidadas durante o episódio em que Bruno Aiub, conhecido como Monark, ex-apresentador do programa, se colocou a favor da criação de um partido nazista e disse ser aceitável que alguém seja “anti-judeu”. A reportagem é do portal Yahoo.

Durante uma live do Instituto Brasil-Israel, Tabata foi questionada sobre a foto. “Foi um erro. Eu me levantei, era quase 1h, estava muito cansada. O que a gente sempre faz é tirar uma foto e agradecer o convite, independente de ter sido bacana. Quando, no dia seguinte, eu percebi que tinha sido um erro, a gente retirou e pediu desculpas”, disse.

Ao mesmo tempo, Tabata Amaral alegou que os ataques contra ela nas redes sociais foram desproporcionais. Ela avalia que a foto foi mais questionada que a postura de outros homens presentes, que não se contrapuseram aos argumentos de Monark.

Tabata avaliou que se posicionou de forma enfática contra as falas de Monark durante o debate. A parlamentar foi a única a discordar do apresentador. Ao mesmo tempo, Tabata Amaral foi criticada por não ter se retirado da mesa e também por ter tirado uma foto com o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), o outro convidado, além de Igor e Monark, os apresentadores.

