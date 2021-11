Tadeu Schmidt quebra protocolo da Globo e faz discurso furioso contra Bolsonaro

Global leu o comunicado e mostrou toda a sua irritação com a atitude do político edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Globo divulgou um editorial firme contra Jair Bolsonaro (sem partido), após as agressões aos jornalistas ocorridas em Roma, Itália. No Fantástico, logo depois de uma reportagem sobre o assunto, Tadeu Schmidt leu o comunicado e mostrou toda a sua irritação com a atitude do político. A informação é do portal RD1.

O noticiário mostrou na reportagem os casos de jornalistas agredidos por seguranças presentes na embaixada brasileira em Roma, durante a passagem de Bolsonaro pela cidade. Ao vivo, o apresentador saiu em defesa da liberdade da imprensa e condenou a atitude da comissão de Bolsonaro.

“A TV Globo condena de forma veemente a agressão ao correspondente Leonardo Monteiro e aos outros colegas em Roma e exige uma apuração completa de responsabilidades. Quem contratou os seguranças? Quem deu a orientação para afastar jornalistas com uso da força? Os responsáveis serão punidos?”, questionou o jornalista.Tadeu Schmidt ainda leu: “A TV Globo está buscando informações sobre os procedimentos necessários para solicitar uma investigação às autoridades italianas”.

PUBLICIDADE

No texto, a Globo responsabilizou os discursos de Bolsonaro e afirmou que a postura do presidente da República pode gerar consequências maiores em coberturas jornalísticas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE