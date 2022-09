Tales Faria: Ipec liga o modo pânico na campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada nesta terça-feira (27) no portal Uol, o jornalista Tales Faria afirma que "bateu o pânico entre assessores do presidente com a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 27, especialmente por causa dos resultados nos estados do Sudeste". "Eles apontam uma enorme dificuldade para a reeleição do presidente com a qual o comando da campanha não contava conviver a cinco dias da votação do primeiro turno", relata o jornalista.

De acordo com Tales Faria, "desde o fim da ditadura militar, nenhum candidato foi eleito presidente sem vencer em Minas Gerais".

"Lula aumentou a diferença sobre Bolsonaro nos três maiores colégios eleitorais do país. Ficou 11 pontos à frente no estado com maior número de eleitores, São Paulo; 18 pontos, em Minas Gerais; e seis pontos, no Rio de Janeiro", destaca.

