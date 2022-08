Tarcísio Meira ficou furioso com decisão da Globo sobre continuação de novela

Apoie o 247

247 - Tarcísio Meira (1935-2021) se revoltou com o fato de a Globo ter decidido continuar com as gravações da novela De Corpo e Alma (1992) mesmo após a morte de Daniella Perez (1970-1992). Nos bastidores, o ator não escondeu sua indignação com a atitude da emissora em relação ao crime cometido por Guilherme de Pádua contra a filha de Glória Perez. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Ele [estava] muito irritado", contou Carla Albuquerque, ex-funcionária da Globo, durante uma live no canal Investigação Criminal, no YouTube.

"Nós não decidimos absolutamente nada. Mas foi no mínimo estarrecedor [ver a atitude da empresa]. A novela se chamava de Corpo e Alma, mas a alma foi embora, era um bando de zumbis", desabafou a jornalista, que trabalhou na produção do folhetim.

Nunca vou esquecer, teve um evento com o próprio Tarcísio Meira, ele [estava] muito irritado. Ele era muito sério, era um ator muito interessante, correto, nunca reclamava. Um dia, ele falou: 'Não entendo como ainda estamos aqui gravando essa novela'. Quando vem de um ator mais velho é uma coisa que faz até a gente acordar. Mas não tínhamos escolhas, tivemos que continuar.

Na trama, Meira deu vida a Diogo Santos Varella, um juiz honesto e dedicado à sua vida profissional.

A revolta continua

Quase 30 anos após o crime, Carla ainda não entende o motivo de a Globo ter escolhido prosseguir com as gravações da trama e ainda ter feito da morte de Daniella um show para conseguir aumentar a audiência.

Em outra live no YouTube, a jornalista fez duras críticas contra a emissora.

