Técnico do TCU que denunciou “pedaladas” é cloroquiner e bolsonarista ferrenho

O técnico do TCU Antônio Carlos Costa D’Ávila Carvalho Júnior é bolsonarista e ignora os deslizes fiscais do atual governo edit

247 - A jornalista Ana Clara Costa publicou na revista Piauí reportagem sobre Antônio Carlos Costa D’Ávila Carvalho Júnior, o técnico do TCU - Tribunal de Contas da União que relatou as chamadas pedaladas fiscais da ex-presidente Dilma Rousseff, que serviram de base para o processo golpista de impeachment em 2016. O funcionário se revelou um cloroquiner e bolsonarista ferrenho.

"O servidor, antes visto como técnico exemplar, hoje gabarita todos os pontos presentes nas franjas mais radicais da direita: ataca o STF, a urna eletrônica, defende o uso da hidroxicloroquina e atuava, até poucos dias atrás, como tropa de choque na defesa do presidente no Twitter", diz a jornalista

Ana Clara Costa destaca ainda que o servidor jamais critica os deslizes fiscais e orçamentários do governo Bolsonaro.

