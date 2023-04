Telegram segue parcialmente fora do ar por não cumprir decisão da Justiça e ameaça deixar o Brasil

Apoie o 247

247 - O Telegram segue parcialmente fora do ar no Brasil nesta sexta-feira (28), após ser suspenso pela Justiça Federal do Espírito Santo na quarta (26) devido a uma recusa a entregar dados de grupos neonazistas atuantes na plataforma.

De acordo com testes feitos pelo portal TechTudo , "em um celular Galaxy A32 com Android 13 e rodando a versão v. 9.6.2 do app, foi possível acessar o mensageiro normalmente, enviando e recebendo mensagens inclusive de conversas em grupo". No entanto, ao tentar utilizar o app via iPhone, não foi possível enviar nem receber mensagens, aparecendo um erro de carregamento contínuo.

De fato, a suspensão determinada pela Justiça ordenava que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirassem o Telegram do ar. Em meio ao caso, o fundador do app, Pavel Durov, alegou que os dados pedidos pela Polícia Federal são "tecnologicamente impossíveis de serem obtidos" e ameaçou retirar a plataforma do Brasil.

Durov afirmou que quando leis locais vão contra a missão do Telegram, o aplicativo precisa deixar esses mercados, acrescentando que "[...] tais eventos, embora infelizes, ainda são preferíveis à traição de nossos usuários e às crenças nas quais fomos fundados". Ele defende o "direito à comunicação privada" dos usuários.

Além da suspensão, foi aplicada uma multa de R$ 1 milhão diários desde quarta-feira (26), ou seja, o valor está na casa dos R$ 3 milhões nesta sexta. Durov, no entanto, afirma que recorreu da decisão.

