Telegram vai ter atualização com modo economia de bateria personalizável

247 - Uma nova atualização do Telegram permitirá o desligamento de recursos visuais como reprodução automática de GIFs, animações, adesivos e emojis. A ideia é economizar a bateria e melhorar o desempenho do aplicativo em celulares menos potentes.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (10) pela coluna Giz, no portal Uol, a partir de determinado percentual de carga do celular, o usuário poderá ativar o modo de economia de energia de forma automática.

Também será possível decidir quais opções desativar para a economia de energia. Os recursos poderão ser controlados em “configurações” e em “economia de energia”.

