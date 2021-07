Telesul completa 16 anos oferecendo muita informação de qualidade aos povos

247 - A Nova Televisão do Sul comemora neste sábado 16 anos informando e integrando não só os povos da América Latina e do Caribe. O canal também cruzou as fronteiras regionais e atinge mais de 100 países, reforçando os laços de fraternidade e solidariedade.

A Telesul consolidou-se como um eixo transformador da comunicação, oferecendo uma visão crítica da atualidade, ao lado de seus correspondentes, analistas e especialistas, que contribuem para a importante missão de informar a população.

Com o surgimento desta multiplataforma comunicacional, surgiu a oportunidade de dar voz a quem não a podia elevar, expressando-se não só perante as injustiças, mas também pelas conquistas alcançadas no seu recanto do mundo.

Como surgiu a Telesul

A Telesul nasceu como uma resposta à necessidade de integração e comunicação entre os povos da América Latina, uma alternativa às informações preconceituosas da mídia hegemônica.

A ideia de multimídia é fruto dos acontecimentos que marcaram a Venezuela em 2002 com um golpe midiático contra a democracia e a soberania daquele país.

Naquela época, a mídia, apoiada pela direita internacional, mostrava uma visão única do que acontecia em Caracas nos dias do sequestro do presidente Hugo Chávez, sem contar com a organização e a coragem do povo venezuelano, que desempenhou um papel fundamental pela defesa da Revolução Bolivariana.

Chávez, no fortalecimento das relações multilaterais na região e com uma visão cada vez mais inclusiva, apresentou o projeto junto com o Comandante Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, do que hoje conhecemos como a Nova Televisão do Sul e que transmitiu pela primeira vez em 24 de julho de 2005.

Posteriormente, Argentina, Nicarágua, Equador e Uruguai aderiram ao projeto.

