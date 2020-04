Tensão na família: Carlos Bolsonaro posta vídeo de atiradores exaltando o pai (vídeo)

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou um vídeo em que vários atiradores gritam o nome de Jair Bolsonaro para depois descarregaram suas pistolas, numa cena grotesca de exaltação da violência.

A gravação conta com cerca de 15 pessoas em um clube de tiro, sendo que várias delas trajavam camisetas com o retrato do presidente – roupa que se tornou uniforme entre seus apoiadores durante e depois da campanha eleitoral.

A reportagem do site GGN destaca que “ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro conclamava seus seguidores a lutarem junto com ele contra o que chama de “velha política” na tarde deste domingo. Bolsonaro fez um pronunciamento do alto de uma viatura da Polícia Militar, em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, em evento que pedia o fechamento do Congresso Nacional e a intervenção militar.”

A matéria ainda acrescenta: “o presidente disse ainda que todos devem se submeter à vontade do povo, e fará o que for necessário para garantir a “liberdade” da população, em uma crítica às medidas de isolamento adotadas pelos governadores no combate à pandemia do coronavírus.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.