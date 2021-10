Terça Livre, de Allan dos Santos, anuncia encerramento das atividades por ‘fim dos recursos financeiros’

O Terça Livre emitiu um comunicado informando o encerramento de suas atividades, após o STF determinar a suspensão de repasses ao site e a prisão do blogueiro Allan dos Santos, investigado por participação em uma esquema de fake news edit

247 - O site Terça Livre, apoiador de Jair Bolsonaro, informou nesta quinta-feira (28) que encerrou as atividades, após sete anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes havia determinado o bloqueio de todas as contas de redes sociais vinculadas ao blogueiro Allan dos Santos e suas contas bancárias. Também foram proibidos os repasses de dinheiro das plataformas para os canais e contas, a chamada monetização.

O ministro do STF determinou a prisão de Allan dos Santos, e a sua extradição. Ele está nos Estados Unidos. O blogueiro é investigado por participação em uma esquema criminosos de propagação de fake news.

Em comunicado sobre o encerramento das atividades, o Terça Livre citou o "ataque unilateral e potente de força exterminadora a qual inviabilizou a gestão de recursos financeiros, até mesmo para o pagamento de prestadores de serviços, por bloqueio de contas, determinado ao Banco Central do Brasil, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal".

"Rogamos a Deus e à Santíssima Virgem Maria para que preservem o Brasil e os demais brasileiros de tamanha insensibilidade", disse o comunicado, que afirmou ver o site como desvinculado "da matriz propagadora do marxismo cultural".

