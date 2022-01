Terceira via atende pelo nome de Lula, diz Demétrio Magnoli

Apoie o 247

247 – "O fracasso da 'terceira via' está expresso nas sondagens de opinião pública. Segundo as análises convencionais, a explicação para o fracasso encontra-se na polarização política entre Bolsonaro e Lula, que fecharia o caminho a uma candidatura alternativa, de centro. Há bem mais que um simples equívoco no diagnóstico", escreve o colunista conservador Demétrio Magnoli, em seu artigo publicado nesta segunda-feira no Globo.

"Paradoxalmente, a 'terceira via' vai se tornando uma realidade — e atende pelo nome de Lula. O ex-presidente definiu uma estratégia de campanha baseada na ideia de ocupar o centro do tabuleiro político. A democracia unida contra o autoritarismo — eis a mensagem que o candidato procura veicular. A manobra destina-se a fechar o caminho do centro, ocupando-o", prossegue.

"Não é novidade. Lula operou segundo a mesma estratégia em seu triunfo pioneiro, duas décadas atrás, divulgando a Carta ao Povo Brasileiro e compondo chapa com o empresário José Alencar. A inovação é o passo ousado de articular uma chapa com Alckmin, símbolo de um PSDB que não mais existe. A mensagem: meu governo conectará as políticas sociais lulistas à política econômica tucana. Reconciliação é o nome de seu jogo", aponta ainda.

