"Terceira via dá sinais de desespero pré-eleitoral", diz Bernardo Mello Franco

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, em artigo publicado no jornal O Globo nesta quarta-feira (23), aponta que o "desespero" tomou conta da chamada terceira via.

Candidatos deste setor, como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a senadora Simone Tebet (MDB), estão muito atrás do ex-presidente Lula (PT), favorito para vencer a eleição, e Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado.

Os candidatos da terceira via, destaca Mello Franco, "comem poeira nas pesquisas, mas insistem em se vender como salvadores da pátria. Sem modéstia, sugerem que o país vai acabar se eles não forem ungidos ao poder". "O fracasso está subindo à cabeça", afirma.

De acordo com o jornalista, a terceira via só tem olhos para os "endinheirados" e "não consegue engrenar porque não sabe o que dizer aos mais pobres".

"O apelo ao terrorismo econômico não é o único sinal de desespero na direita que se desiludiu com Bolsonaro. Nos últimos dias, apóstolos da terceira via tentaram ressuscitar a candidatura de Eduardo Leite. Derrotado nas prévias tucanas, ele viraria casaca e ressurgiria no PSD de Gilberto Kassab. Se o plano se concretizar, já entrará no páreo com a pecha de mau perdedor", conclui.

