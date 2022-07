Tereza Cruvinel: manifestação de Aras é típica de seu comportamento de avestruz

Apoie o 247

247 - A jornalista Tereza Cruvinel criticou, nesta quinta-feira (21), no programa Boa Noite 247, a forma como o Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, fez o pronunciamento após Jair Bolsonaro (PL) colocar em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro, durante uma reunião com embaixadores no começo da semana.

A colunista reforçou que o chefe da PGR demorou para comentar as ameaças do pré-candidato à reeleição ao processo eleitoral. Aras, disse Tereza, veio "se manifestar depois de três dias".

"Vídeo que não fala do Bolsonaro, nem sobre a reunião com embaixadores. É bem típico do comportamento de avestruz do Aras. E quando ele não quer se manifestar, ele manda a sub dele, a vice-procuradora Lindôra Araújo", afirmou a jornalista.

O procurador usou um vídeo do dia 11 de julho para comentar as ameaças de Bolsonaro.

A jornalista afirmou que Bolsonaro quer evitar uma "derrota vergonhosa" e, segundo ela, existe a hipótese de o pré-candidato provocar tentativas de desaprovação de sua candidatura pela Justiça Eleitoral.

