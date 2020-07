Tha Guardian: Nova Zelândia venceu o Covid-19 confiando em líderes e seguindo conselhos

The Guardian , via GGN

Por Eleanor Ainge Roy em Queenstown

Os segredos do sucesso da Nova Zelândia na eliminação do coronavírus foram revelados por pesquisadores universitários, que descobriram que a conformidade com práticas básicas de higiene e a confiança nas autoridades era de quase 100%.

Pesquisadores da Universidade Massey entrevistaram mais de 1.000 pessoas após o bloqueio, para investigar como os neozelandeses reagiram à pandemia.

“Nós nos reunimos como um país, em parte porque acreditávamos em nossos especialistas em política e saúde, e eles cumpriram”, disse o Dr. Jagadish Thaker, professor da escola de comunicação, jornalismo e marketing da Universidade Massey.

“Mensagens simples e claras de saúde, comunicadas com gentileza e empatia, ressoam entre as pessoas, mesmo quando elas estão exigindo mudanças difíceis.”

Um total de 22 pessoas morreram na Nova Zelândia da doença e menos de 1.500 foram infectadas, depois que controles rigorosos de fronteira foram introduzidos e um bloqueio nacional entrou em vigor em 25 de março – um dos primeiros do mundo.

Os pesquisadores descobriram que os neozelandeses tinham um alto nível de conhecimento sobre a doença e como ela se espalhou, com oito em cada dez entrevistados dizendo que adotavam comportamentos frequentes de lavagem das mãos, enquanto 9 em cada 10 afirmam praticar distanciamento social.

“Quase todos os neozelandeses entendem corretamente fatos importantes sobre o coronavírus”, concluíram os pesquisadores.

“Cerca de nove em cada dez neozelandeses conhecem os sintomas, comportamentos de proteção e transmissão assintomática. Uma grande maioria dos neozelandeses identificou corretamente declarações falsas ou enganosas.”

Os neozelandeses também mostraram um alto nível de conhecimento que lhes permitiu dissipar alguns dos mitos comuns sobre o coronavírus, com 94% dos entrevistados sabendo que era falso que apenas os idosos fossem infectados e que as torres 5G o estavam espalhando.

Em meados de maio, a Nova Zelândia começou a afrouxar as restrições de bloqueio e, dois meses depois, o país voltou ao normal, além das fronteiras que permaneceram fechadas.

Apesar do sucesso do país em eliminar o vírus, os pesquisadores descobriram que a pandemia afetou significativamente a vida dos neozelandeses, com quase um em cada cinco relatando que eles ou um membro da família perderam um emprego, solicitaram subsídios de desemprego ou foram incapazes de pagar contas mensais.

Quatro em cada dez entrevistados também observaram que eles ou um membro da família se sentiram deprimidos ou tiveram problemas para dormir.

A população indígena da Nova Zelândia foi desproporcionalmente afetada pela crise, com os Maori com duas vezes mais chances de relatar que eles ou um membro da família perderam um emprego, não conseguiram pagar contas mensais ou assinaram um subsídio de desemprego, em comparação com os europeus da Nova Zelândia.

Os Maori também foram mais propensos a relatar outras consequências econômicas, angústia ou falta de acesso a cuidados médicos adequados durante a emergência.

Após o bloqueio da primeira-ministra, Jacinda Ardern alcançou os mais altos índices de aprovação de seu ciclo de três anos e se tornou a líder mais popular em um século.

Epidemiologistas que trabalham no gerenciamento da propagação da doença na Nova Zelândia a destacaram em elogios.

“A liderança brilhante, decisiva e humana de Ardern foi fundamental para a rápida mudança de direção da Nova Zelândia com sua resposta ao Covid-19 e a implementação notavelmente eficiente da estratégia de eliminação”, escreveram os epidemiologistas da Universidade de Otago Michael Baker e Nick Wilson.

O relatório constatou que Ardern e a diretora geral de saúde, Dra. Ashley Bloomfield, receberam notas quase perfeitas pelos entrevistados por seu estilo de comunicação e liderança durante a crise, enquanto a disseminação geral de informações também foi elogiada, descobriram os pesquisadores.

“Quando a vontade política apoia a ciência, salvamos vidas”, disse Thaker.

No entanto, nem tudo foram boas notícias. Um em cada três neozelandeses pensou que o coronavírus foi criado em laboratório, enquanto um em cada quatro pensou que a exposição ao sol ou a calor extremo pode impedir ou matar o coronavírus.

Thacker disse que encontrou um “apoio esmagador para reduzir ou restringir a imigração e o turismo; visto como uma espinha dorsal da economia” é surpreendente, mas esperava que as atitudes positivas usuais dos kiwis se recuperassem assim que o mundo aprendesse a lidar melhor com a crise da saúde.

