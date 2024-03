Thammy Miranda se irrita com piada transfóbica de Ratinho e abandona entrevista no SBT

Apoie o 247

247 - Ao ouvir uma piada transfóbica feita por Ratinho ao apresentá-lo como uma das atrações de seu programa, nesta segunda-feira (26) o vereador de São Paulo Thammy Miranda (PL-SP) abandonou os bastidores do estúdio, de onde acompanhava a atração.

"Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?", disse Ratinho, ao anunciar a entrevista.

Thammy Miranda é um homem trans e deu início à sua transição de gênero em 2014.

Segundo o jornal 'Folha de S. Paulo', Thammy acompanhava o programa nos bastidores, pronto para entrar e ser entrevistado por Ratinho, mas acabou indo embora após o apresentador dizer: "Eu não sei se é ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né".

