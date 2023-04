The Economist destaca: Lula colocou o Brasil 'de volta à grande liga'

Ainda segundo a revista britânica, "Lula vai a Pequim com grandes planos de um 'clube da paz'" para acabar com a guerra e avisa: "suas ambições devem ser levadas a sério" edit

247 - A revista britânica The Economist destacou a importância da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China e afirmou que o Brasil está de "de volta à grande liga". Ainda segundo a publicação, "Lula vai a Pequim com grandes planos de um 'clube da paz'", e que "suas ambições devem ser levadas a sério".

O periódico observa que ao longo de seus dois primeiros mandatos, Lula "traçou uma diplomacia pragmática e independente, empenhada em perseguir os interesses brasileiros e criar um mundo 'multipolar' num momento de hegemonia americana". Esta movimentação acabou resultando na criação do grupo dos Brics, que une as maiores economias em desenvolvimento do mundo – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Ainda conforme a publicação, o Brasil foi saindo do cenário internacional nos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) e acabou se tornando um "pária internacional" durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, a revista diz que Lula deve "gastar sua energia em áreas onde o Brasil tem influência, como meio ambiente, ao invés de grandes temas políticos em que tem pouca ou nenhuma", em referência à proposta de paz que Lula pretende discutir com o presidente Xi Jinping para pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

Em um outro texto, a revista britânica observa que “as relações do Brasil com o Ocidente têm limites. Como outros, recusou propostas dos EUA e Alemanha para dar equipamentos à Ucrânia. A chegada de Lula a Pequim vai ressaltar a importância econômica da China. Além de se proteger entre as superpotências, o Brasil está fazendo suas próprias incursões. Lula visitará em breve a África para reavivar a influência do Brasi".

