The Economist vê Bolsonaro como “ameaça à democracia” do Brasil

Revista Fórum - Um artigo publicado nesta semana pela prestigiada revista britânica The Economist , de reconhecida linha editorial liberal, analisa o governo de Jair Bolsonaro no Brasil a partir de uma pergunta, que aparece já no título do texto: seria ele uma ameaça à democracia?

A resposta também está no artigo, que enumera os ataques realizados por ele e seus ministros às instituições democráticas nos últimos tempos, como a guerra declarada ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Congresso, atiçando seus seguidores em manifestações pelo fechamento de ambos os poderes, além da briga contra governadores e prefeitos resistentes a medidas de abertura da economia em meio à pandemia do coronavírus – que tem no Brasil seu epicentro mundial atual.

O artigo também traz comentários de Oscar Vilhena Vieira, diretor da Faculdade de Direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas), para quem “a democracia brasileira está sob uma grave ameaça (…) O presidente não vem tentando apenas criar um conflito institucional, mas também está estimulando grupos violentos”.

