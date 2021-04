The New Yorker: volta de Lula ao jogo "deixou Bolsonaro extremamente preocupado com sua sobrevivência política"

Reportagem do jornal norte-americano destaca o "efeito Lula" nas atitudes de Bolsonaro e traz declarações do ex-presidente: "quando as pessoas negam a política, o que vem a seguir é sempre pior. E no Brasil houve uma campanha muito violenta contra a política, para tirar a esquerda do governo" edit

247 - O ex-presidente Lula concedeu entrevista ao jornal norte-americano The New Yorker e falou sobre a grave crise sanitária vivida pelo Brasil em função da pandemia de Covid-19. A reportagem, assinada por Jon Lee Anderson, também destacou o "efeito Lula" nas atitudes de Bolsonaro. A volta do ex-presidente ao jogo político-eleitoral, de acordo com o texto, "deixou Bolsonaro extremamente preocupado com sua sobrevivência política". "Depois que Lula disse aos brasileiros para se vacinarem, Bolsonaro se declarou a favor das vacinas, enquanto continua promovendo um questionável 'kit Covid'".

Lula esclareceu que a eleição de Bolsonaro em 2018 foi resultado da negação da política pelo povo brasileiro, fruto de uma campanha da mídia e do Judiciário para tirar a esquerda do poder. Mas o ex-presidente garantiu que o país vai superar o bolsonarismo. "Há muitos anos eu digo, e a história ensina, que quando as pessoas negam a política, o que vem a seguir é sempre pior. E no Brasil houve uma campanha muito violenta contra a política, para tirar a esquerda do governo, que acabou resultando no Bolsonaro, um fenômeno semelhante ao de Trump nos Estados Unidos. Você superou Trump, e a sociedade brasileira vai superar esse acidente chamado Bolsonaro".

Para vencer a pandemia no Brasil, Lula afirmou: "precisamos acelerar as vacinações, fornecer assistência econômica aos que estão desempregados e famintos e criar uma linha de crédito para ajudar as micro e pequenas empresas. O presidente Bolsonaro precisa parar de falar e fazer bobagens".

O petista voltou a utilizar sua força política em uma entrevista internacional para pedir que os países ricos atuem fortemente na distribuição de vacinas contra Covid-19 a outras nações. "A solução para o problema do coronavírus só pode ser global. É preciso que os países ricos esqueçam as divergências geopolíticas para discutir a produção de vacinas e a vacinação de todos. O que vivemos é uma guerra da natureza contra a humanidade e, por enquanto, a única arma é a vacina. Por isso, tem que ser transformado em bem público financiado pelos estados, para que a vacina seja garantida a todos os habitantes do planeta. Não venceremos a cobiça com cada país agindo individualmente".

Leia a íntegra da reportagem:

A crise da Covid-19 no Brasil e o caos presidencial de Jair Bolsonaro

A abordagem de não fazer nada do presidente em relação à pandemia está finalmente se tornando uma ameaça ao seu futuro político?

Entre as imagens do fotógrafo brasileiro Mauricio Lima que acompanharam uma matéria recente do Times sobre a crise Covid-19 em seu país , duas contam uma história que deveria parecer familiar aos americanos. Em um deles, partidários do líder populista de direita do país, o presidente Jair Bolsonaro , muitos deles vestidos com as cores da bandeira nacional, protestam contra as medidas de bloqueio. No outro, trabalhadores da saúde com trajes de proteção contra a Covid se manifestam em apoio a tais medidas. Outras fotos oferecem vislumbres de uma sociedade oprimida pela pandemia - médicos cuidando de pacientes em uma barraca de emergência, um fabricante de caixões e um coveiro trabalhando.

Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar – perde apenas para os Estados Unidos -- no número total de mortes por Covid-19 , com mais de trezentas e cinquenta mil mortes. Nas últimas semanas, teve a maior contagem de mortes de Covid e é o lar da variante mais preocupante, P.1, que agora está se espalhando pelos vizinhos do Brasil na América Latina e várias outras nações, incluindo os Estados Unidos. (P.1, às vezes chamada de variante de Manaus, a cidade amazônica onde foi detectada pela primeira vez, no ano passado, é considerada quase duas vezes e meia mais transmissível do que as outras variantes conhecidas de Covid . Milhares de pessoas já morreram de Covid-19 em Manaus, de onde se espalhou por toda a região amazônica.) Um terço de todas as mortes por Covid-19 está ocorrendo agora no Brasil, que tem menos de três por cento da população global, e a implementação da vacinação no país tem sido lenta— cerca de doze doses por cem pessoas. (O Chile, por outro lado, administrou sessenta e duas doses por cem.)

Em 5 de abril, com quase quatro mil brasileiros morrendo todos os dias, alguns por asfixia devido à falta de suprimentos de oxigênio, e as UTIs de muitos hospitais brasileiros quase no máximo, um artigo de opinião publicado pelo renomado British Medical Journal argumentou que a escala colossal da emergência sanitária no Brasil poderia ter sido evitada. Os autores, três profissionais médicos brasileiros, afirmam que Bolsonaro foi intencionalmente negligente ao adotar uma estratégia para “alcançar a imunidade coletiva por meio do contágio”. Eles concluem: “Em nossa opinião, a postura do governo federal pode constituir um crime contra a humanidade”

A situação difícil do Brasil parece ter sido motivada pelas respostas de Bolsonaro, que imitaram aquelas adotadas pelo ex-presidente Donald Trump , a quem ele abertamente admira. Desde o início da crise, Bolsonaro vacilou sobre o uso de máscaras, se opôs aos bloqueios, promoveu a hidroxicloroquina como um remédio preventivo e evitou uma resposta federal à pandemia. Em declarações públicas, ele ridicularizou a Covid-19 como “gripezinha”, enquanto dizia aos brasileiros que “todos nós temos que morrer algum dia”. Mesmo depois de contrair o vírus, ele raramente usava máscara em público. Mais recentemente, ele repreendeu os brasileiros por “choramingar” e disse-lhes que parassem de ser “maricas”, enquanto os desencorajava de tomar vacinas - e brincando que, se o fizessem, podiam "se transformar em jacarés".

Ele também investiu contra governadores e prefeitos que procuraram impor bloqueios, alegando que violavam as liberdades individuais e prejudicariam a economia, e disse que não enviaria “suas” tropas para fazer cumprir tais medidas. E seu governo inicialmente não fez nada quando os fabricantes farmacêuticos começaram a disponibilizar vacinas no ano passado, rejeitando uma oferta para comprar dezenas de milhões de doses da Pfizer e ridicularizando publicamente o programa de vacinas da China; o então chanceler Ernesto Araújo acusou a China de difundir intencionalmente o Covid-19, que chamou de “comunavírus”.

Apesar da abordagem de não fazer nada de Bolsonaro à pandemia, sua popularidade entre sua base, que responde por cerca de trinta por cento do eleitorado, permaneceu estável. Mas, nas últimas semanas, outros pilares de seu apoio - inclusive nas Forças Armadas e no poderoso setor do agronegócio, e também uma coalizão de centro-direita no Congresso Nacional - começaram a expressar desconforto, levando a falar nos círculos políticos sobre um possível impeachment processo contra ele. Em um país onde dois presidentes sofreram impeachment nos últimos trinta anos, essa conversa deve ser levada a sério. E isso segue uma decisão do Supremo Tribunal no mês passado para anular as condenações criminais do nêmesis de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora está livre para se candidatar novamente. Diz-se que tudo isso deixou Bolsonaro extremamente preocupado com sua sobrevivência política. A próxima eleição presidencial está marcada para outubro de 2022. Lula ainda não declarou sua candidatura, mas é amplamente assumido que o fará; pesquisas recentes mostram que ele está à frente do Bolsonaro.

A seguir, ocorreu uma impressionante sacudida no gabinete no mês passado, que viu a substituição do ministro da Saúde de Bolsonaro (o quarto em um ano) e as demissões de seu ministro das Relações Exteriores, Araújo, e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, seguidos pelas dos comandantes da Força Aérea, Marinha e Exército. (Ao todo, seis ministros deixaram o cargo.) Houve rumores de que Bolsonaro havia tentado envolver os militares no que é tradicionalmente conhecido na América Latina como um autogolpe, em que os líderes tomam os poderes ditatoriais em um esforço para estender seus autoridade.

Descobriu-se que, de fato, Araújo foi convidado a renunciar porque membros do Congresso, assim como personalidades do influente setor do agronegócio, reclamaram que sua retórica de extrema-direita anti-Pequim estava incomodando o principal cliente brasileiro para as exportações de soja, e também complicando as negociações de compra de vacinas. Bolsonaro aparentemente demitiu Azevedo porque ele se recusou a substituir o comandante do Exército, general Edson Pujol, que havia enfatizado a necessidade de os militares serem independentes da política. Em comentários públicos que foram vistos como uma repreensão a Bolsonaro, Pujol e outro oficial sênior também defenderam medidas mais duras contra Covid. As renúncias de Pujol e dos outros dois chefes militares, em solidariedade a Azevedo, significaram um claro rompimento entre Bolsonaro e o alto escalão militar. Azevedo, em sua carta de demissão, parecia falar por todos quando disse que, durante seu ano no cargo, havia “preservado a integridade institucional das Forças Armadas”.

Embora Bolsonaro possa ter alienado alguns altos oficiais militares, ele ainda tem um apoio significativo entre a base e os militares continuam a ocupar muitos cargos em seu governo, incluindo o vice-presidente, Hamilton Mourão. Bolsonaro também substituiu o ministro da Justiça por um chefe da polícia federal que trabalhou em estreita colaboração com o chamado Bullet Bench, um lobby parlamentar que apóia uma lei mais flexível de posse de armas que Bolsonaro vem tentando aprovar. Analistas dizem que a nomeação mostra a intenção de Bolsonaro de obter favores entre as forças policiais e os círculos conservadores de aplicação da lei de forma mais ampla.

Observadores proeminentes, incluindo Oliver Stuenkel, cientista político da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, acham que Bolsonaro está traçando planos para realizar seu próprio “6 de janeiro”, para permanecer no poder, se as eleições do próximo ano não correrem bem para ele . (Bolsonaro, ecoando Trump, já vem alertando sobre “fraude” eleitoral.) Eduardo Bolsonaro, membro da Câmara dos Deputados (a câmara baixa do Congresso), que é o mais linha-dura e franco dos quatro filhos do presidente, elogiou publicamente a tomada do Capitólio, dizendo que , se os rebeldes tivessem “sido organizados”, eles poderiam ter mantido Trump na Casa Branca. (Eduardo é amigo do ex-conselheiro do Trump, Steve Bannon, que o nomeou para representar a América do Sul no Movimento, sua organização global de líderes nacionalistas de direita.)

Stuenkel acredita que Bolsonaro está trabalhando para fortalecer seu apoio nas Forças Armadas - pelo menos, entre aqueles que não demonstraram preferência por trabalhar em uma estrutura democrática - ao mesmo tempo em que tenta garantir que terá o apoio da polícia militar. “Se o Exército recuar durante um dia 6 de janeiro no Brasil e a Polícia Militar estiver com ele”, disse ele, “acho que pode ser o suficiente para que as coisas acabem com ele”.

Com a sacudida do gabinete, então, Bolsonaro garantiu algum espaço para manobras políticas e também está mostrando uma capacidade de alterar o curso em prol da sobrevivência. Nas últimas semanas (e depois que Lula disse aos brasileiros para “se vacinarem”), Bolsonaro se declarou favorável às vacinas, afinal, mesmo enquanto continua promovendo um questionável "kit Covid", composto por um coquetel de hidroxicloroquina e outras drogas, que as autoridades do hospital dizem ter benefícios não comprovados e possivelmente consequências fatais; vários brasileiros foram hospitalizados e morreram após tomá-lo.

Richard Lapper, um antigo observador britânico da política brasileira e autor do próximo livro “ Carne, Bíblia e Balas: O Brasil na Era de Bolsonaro ”, disse-me que “se o Bolsonaro continuar com a política Covid existente , ele irá perder a parte conservadora mais tradicional de sua base e ser muito mais dependente dos defensores ideológicos da linha dura, e isso, por sua vez, cria o cenário para um conflito muito maior ”. Lapper prevê que haverá mais pressão externa sobre o Bolsonaro, também, à medida que a variante P.1 se espalhar ainda mais pela América Latina; vários estados vizinhos já proibiram voos de e para o Brasil.

Recentemente perguntei a Lula como ele vê a situação. Na terça-feira passada, em uma mensagem no WhatsApp, ele respondeu: “Há muitos anos eu digo, e a história ensina, que quando as pessoas negam a política, o que vem a seguir é sempre pior. E no Brasil houve uma campanha muito violenta contra a política, para tirar a esquerda do governo, que acabou resultando no Bolsonaro, um fenômeno semelhante ao de Trump nos Estados Unidos”. Ele acrescentou: “Vocês superaram Trump, e a sociedade brasileira vai superar esse acidente chamado Bolsonaro”.

Nesse ínterim, ele disse: “Precisamos acelerar as vacinações, fornecer assistência econômica aos que estão desempregados e famintos e criar uma linha de crédito para ajudar as micro e pequenas empresas. O presidente Bolsonaro precisa parar de falar e fazer bobagens. Mas a solução para o problema do coronavírus só pode ser global. É preciso que os países ricos esqueçam as divergências geopolíticas para discutir a produção de vacinas e a vacinação de todos. O que vivemos é uma guerra da natureza contra a humanidade e, por enquanto, a única arma é a vacina. Por isso, deve ser transformado em bem público financiado pelos estados, para que a vacina seja garantida a todos os habitantes do planeta. Não vamos vencer a Covid com cada país agindo individualmente.” Naquele dia, 4.195 brasileiros morreram de Covid-19, quase três mil a mais do que morreram no dia anterior – do jeito que as cosias vão atualmente, muitas outras mortes estão por vir.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.