O Batalhão Azov é um grupo de extrema direita inspirado nas ideias de Stepan Bandera, colaborador ucraniano do ditador nazista Adolf Hitler na 2ª Guerra Mundial edit

247 - O jornal britânico The Times publicou uma matéria elogiando os nazistas do Batalhão Azov, grupo de extrema direita descendente das ideias de Stepan Bandera, colaborador ucraniano do ditador nazista Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial.

A manchete diz: “Batalhão Azov: 'Somos patriotas - estamos lutando contra os verdadeiros nazistas do século 21'”. Os “verdadeiros nazistas” seriam os russos, que iniciaram uma operação militar na Ucrânia no fim de fevereiro.

A matéria é uma reportagem emotiva que busca pintar o Batalhão Azov, que promoveu diversas chacinas desde o golpe de 2014 na Ucrânia, como um grupo distante do qual, até pouco atrás, ele era descrito pelos meios de comunicação ocidentais, isto é, um grupo de supremacistas brancos.

A publicação britânica chegou a usar uma foto de um membro do grupo vestindo uma camiseta “14:88”, uma referência a slogans nazistas. O jornal comentou sobre uma cerimônia fúnebre de um dos combatentes do grupo, Serhei Zaikovsky, morto pela ação militar russa no país.

