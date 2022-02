Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, desiste do BBB22

Apoie o 247

ICL

Fórum - O neto de Silvio Santos, o cantor Tiago Abravanel pegou todo mundo de surpresa neste domingo (27), e apertou o botão de desistência do programa Big Brother Brasil.

Desde que sobrou na última prova do líder do reality, ele não tinha sido escolhido por ninguém, nem mesmo Arthur Aguiar, com que mantinha uma relação de amizade.

Leia a íntegra na Fórum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE